Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Глава бундесвера Писториус заявил, что о поставках Киеву истребителей не может быть и речи

, 20:22 Источник: РИА Новости

Глава бундесвера Писториус заявил, что о поставках Киеву истребителей не может быть и речи
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Фото:IMAGO/Frederic Kern/globallook.com

Поставки Украине боевых самолетов исключены. Об этом заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung (ФРГ) в пятницу новый министр обороны Германии Борис Писториус.

Журналисты попросили прокомментировать его то обстоятельство, что Киев после положительного решения о поставках ему западных танков, выразил желание получить еще и истребители.

«Я думаю, что об этом не может быть и речи», - сказал Писториус. Он подчеркнул, что самолеты представляют собой гораздо более сложную технику, нежели танки, к тому же они имеют «совершенно иной радиус действия и огневую мощь».

Глава бундесвера дал понять, что поставка самолетов могла бы способствовать опасной эскалации конфликта в Украине.

Ранее в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что у администрации США нет заявлений насчет поставок истребителей Украине.  

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

На Колыме в школе обрушился потолок прямо во время урока

В только что открывшейся школе на Колыме едва не случилась трагедия. Прямо во время урока у третьеклассников начал сыпаться потолок. Все произошло слишком быстро. Дети не успели ничего толком понять. Фрагменты конструкции просто повалились вниз. К большому счастью, никто из учеников не пострадал. Только учителю, по словам отдельных источников из Олы, немного досталось, однако этому факту официального подтверждения нет.