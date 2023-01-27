Глава бундесвера Писториус заявил, что о поставках Киеву истребителей не может быть и речи

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27 января 2023, 20:22 Источник: РИА Новости

Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Фото:IMAGO/Frederic Kern/globallook.com

Поставки Украине боевых самолетов исключены. Об этом заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung (ФРГ) в пятницу новый министр обороны Германии Борис Писториус.

Журналисты попросили прокомментировать его то обстоятельство, что Киев после положительного решения о поставках ему западных танков, выразил желание получить еще и истребители.

«Я думаю, что об этом не может быть и речи», - сказал Писториус. Он подчеркнул, что самолеты представляют собой гораздо более сложную технику, нежели танки, к тому же они имеют «совершенно иной радиус действия и огневую мощь».

Глава бундесвера дал понять, что поставка самолетов могла бы способствовать опасной эскалации конфликта в Украине.

Ранее в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что у администрации США нет заявлений насчет поставок истребителей Украине.