Кирби: у Белого дома нет заявлений относительно поставок Украине истребителей

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27 января 2023, 17:20

Джон Кирби. Фото: Julia Nikhinson - CNP/globallook.com

Администрация США на данный момент не делает заявлений относительно возможности поставок Украине истребителей F-16. Об этом в пятницу сказал в интервью CNN официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Президент Зеленский раньше уже говорил об истребителях. У меня нет на этот счет никаких заявлений. При этом могу сказать, что мы постоянно поддерживаем диалог с украинцами о том, какая помощь им нужна в данный момент, и предоставляем именно то, что им нужно», - ответил Кирби журналистам на вопрос, есть ли договоренность о поставках боевых самолетов Киеву.

Накануне американское издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается возможность предоставить Украине истребители, при этом единой позиции на этот счет нет.