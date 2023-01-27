Кирби: у Белого дома нет заявлений относительно поставок Украине истребителей

Администрация США на данный момент не делает заявлений относительно возможности поставок Украине истребителей F-16. Об этом в пятницу сказал в интервью CNN официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Президент Зеленский раньше уже говорил об истребителях. У меня нет на этот счет никаких заявлений. При этом могу сказать, что мы постоянно поддерживаем диалог с украинцами о том, какая помощь им нужна в данный момент, и предоставляем именно то, что им нужно», - ответил Кирби журналистам на вопрос, есть ли договоренность о поставках боевых самолетов Киеву.
Накануне американское издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается возможность предоставить Украине истребители, при этом единой позиции на этот счет нет.