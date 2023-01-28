Политолог Марков: после победы на выборах Павела Чехия превратится в такой же «агрегатор ненависти» к России, как Польша

После победы на президентских выборах в Чехии отставного натовского генерала Петра Павела республика встанет в один ряд с Польшей и странами Балтии, исповедующими ненависть к России. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.
Генерала Павела политолог охарактеризовал как русофоба, тесно связанного с Британией, в отличие от его проигравшего во втором туре соперника Андрея Бабиша, настроенного по отношению к РФ более лояльно.
«Чехия теперь будет агрегатором ненависти к России. <...> Будет в одном ряду с Польшей и Прибалтикой требовать уничтожить Россию», - дал свой прогноз Марков.
Петр Павел одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии, прошедшем 28 января. Он набрал 58,32% голосов избирателей.