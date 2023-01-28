Политолог Марков: после победы на выборах Павела Чехия превратится в такой же «агрегатор ненависти» к России, как Польша

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28 января 2023, 21:58 Источник: Telegram

Петр Павел. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

После победы на президентских выборах в Чехии отставного натовского генерала Петра Павела республика встанет в один ряд с Польшей и странами Балтии, исповедующими ненависть к России. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале российский политолог Сергей Марков.

Генерала Павела политолог охарактеризовал как русофоба, тесно связанного с Британией, в отличие от его проигравшего во втором туре соперника Андрея Бабиша, настроенного по отношению к РФ более лояльно.

«Чехия теперь будет агрегатором ненависти к России. <...> Будет в одном ряду с Польшей и Прибалтикой требовать уничтожить Россию», - дал свой прогноз Марков.

Петр Павел одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии, прошедшем 28 января. Он набрал 58,32% голосов избирателей.