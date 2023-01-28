В Чехии завершился второй тур президентских выборов - после подсчета первых голосов лидирует генерал Павел

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28 января 2023, 16:58 Источник: РИА Новости

Петр Павел (слева) и Андрей Бабиш. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

В Чехии завершился второй тур президентских выборов, в который вышли отставной генерал, экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Подсчет голосов только начался — обработан лишь один процент избирательных бюллетеней. По сообщению Чешского статистического управления, на данный момент лидирует Павел с 53,9% голосов. Бабиш набирает 46,1%. Окончательные итоги будут подведены в субботу вечером.

По мнению аналитиков, ни один из кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов в Чехии, не отличается пророссийскими настроениями.