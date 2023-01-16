Президентом Чехии может стать бывший генерал НАТО

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16 января 2023, 18:16

Первый тур выборов президента Чехии закончился победой Петра Павла, который в прошлом был генералом и 4 года председательствовал в военном совете НАТО (с 2015 по 2018 годы).



Следует признать, что он опередил своего ближайшего соперника Андрея Бабиша всего на три десятых процента, но имеет больше шансов победить в борьбе. Бывший генерал НАТО набрал 35,3% голосов, а занявший второе место в первом туре экс-премьер-министр ровно 35%. Оба политика не заподозрены в пророссийских настроениях. Через 2 недели состоится второй тур выборов, его результат предсказать сложно, хотя для чешско-российских отношений любой выбор избирателей не обещает ничего хорошего.



Вероятно, сторонники проигравших кандидатов будут поддерживать Павла. Для Бабиша итоги выборов вполне успешны, если сравнивать его результат с выборами в парламент 2021 года, когда его партия набрала всего 27,1 % голосов. Нынешний президент Милош Земан, который не имеет права в третий раз баллотироваться на этот пост, являлся для России более удобной фигурой, чем сражающиеся за пост президента Чехии Павел и Бабиш. И всё же второй, по мнению экспертов, был бы менее жёстким при общении с руководством РФ.



