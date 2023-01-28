Конгрессмены послали Байдену и Остину письмо, в котором потребовали объяснений по поводу решения поставить танки Abrams Украине

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28 января 2023, 08:38

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Конгрессмены послали президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и министру обороны страны Ллойду Остину письмо, в котором потребовали объяснений по поводу решения поставить боевые машины Abrams Киеву. Об этом информирует ТАСС.

«Конгрессмены потребовали от руководства американской администрации объяснений по поводу решения передать танки Abrams Украине», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что члены Палаты представителей направили письмо на имя Байдена и Остина. В своем послании законодатели, в частности, поинтересовались, какие шаги администрация США собирается предпринять, чтобы не допустить попадания американского оружия, поставляемого киевской стороне, в руки преступных группировок.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава украинской дипломатической миссии в Париже Вадим Омельченко сделал заявление о том, что западные государства пообещали передать бывшей советской республике в общей сложности 321 танк.