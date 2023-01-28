Посол Киева во Франции Омельченко: страны Запада пообещали поставить Украине 321 танк

Западные государства пообещали поставить Украине 321 танк. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Вадим Омельченко, киевский посол в Париже.
«Страны Запада пообещали передать Киеву 321 танк, заявил украинский посол во Франции Вадим Омельченко», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.
По словам дипломата, «сроки поставок разнятся», однако украинской стороне «необходима эта помощь как можно скорее».
Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный писатель и политический деятель Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией и убыл в зону СВО.