Посол Киева во Франции Омельченко: страны Запада пообещали поставить Украине 321 танк

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 08:21

Танки Leopard 2, David Smith / globallookpress.com

Западные государства пообещали поставить Украине 321 танк. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Вадим Омельченко, киевский посол в Париже.

«Страны Запада пообещали передать Киеву 321 танк, заявил украинский посол во Франции Вадим Омельченко», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам дипломата, «сроки поставок разнятся», однако украинской стороне «необходима эта помощь как можно скорее».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный писатель и политический деятель Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией и убыл в зону СВО.