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Посол Киева во Франции Омельченко: страны Запада пообещали поставить Украине 321 танк

, 08:21

Посол Киева во Франции Омельченко: страны Запада пообещали поставить Украине 321 танк
Танки Leopard 2, David Smith / globallookpress.com

Западные государства пообещали поставить Украине 321 танк. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Вадим Омельченко, киевский посол в Париже.

«Страны Запада пообещали передать Киеву 321 танк, заявил украинский посол во Франции Вадим Омельченко», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам дипломата, «сроки поставок разнятся», однако украинской стороне «необходима эта помощь как можно скорее».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный писатель и политический деятель Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией и убыл в зону СВО.

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