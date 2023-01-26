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26 января 2023, 17:02 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Писатель Захар Прилепин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Отечественный литератор и политический деятель Захар Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом информирует РИА Новости.

«Писатель и сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале агентства.

Москва проводит СВО с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее сегодня, бывший глава Белого дома Дональд Трамп после решения американских властей передать танки украинской стороне допустил, что текущий конфликт может стать ядерным, и призвал его остановить.