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15 января 2023, 13:41

Сенатор Ольга Ковитиди, Federation Council of Russia / globallookpress.com

После государственного переворота 2014 года в Киеве Соединенные Штаты втянули в конфликт на Украине Россию. Об этом написала в своем Telegram-канале представитель Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«В начале XXI века США вновь затеяли новую очень опасную геополитическую игру, целью которой стало нейтрализовать две ядерные мировые державы — Россию и Китай», — говорится, в частности, в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного сенатора.

Она отметила, что после переворота в Киеве в 2014-м Вашингтон втянул в украинский конфликт Москву. Также Ковитиди указала, что «по отработанной в Пентагоне схеме Штаты решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань».

РФ с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, парламентарий Алексей Пушков сделал прогноз, согласно которому после поддержки американским Минобороны поставок танков Leopard Украине давление на ФРГ по вопросу передачи киевской стороне данных боевых машин будет нарастать.