Пушков: после поддержки Пентагоном поставок Leopard Украине давление на Германию по вопросу передачи танков Киеву будет нарастать

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15 января 2023, 13:24

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

После поддержки Пентагоном поставок танков Leopard украинской стороне давление на Германию по вопросу передачи Киеву данных бронемашин будет нарастать. С соответствующим прогнозом выступил Алексей Пушков, член Совета Федерации.

Пушков написал в своем Telegram-канале, что ФРГ, «судя по всему, несмотря на неистовые усилия "зеленых", все же не горит желанием направить “Леопарды” на Украину».

«Но после того, как Минобороны США высказалось за такие поставки, давление на Берлин будет нарастать», — говорится в публикации, которую разместил отечественный сенатор.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Алексей Пушков выразил мнение, согласно которому в США осознают, что передаваемые Киеву американские вооружения не смогут кардинально изменить ход текущего конфликта.