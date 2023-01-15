Сенатор Пушков: в США понимают, что поставляемые Украине американские вооружения не смогут кардинально изменить ход конфликта

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15 января 2023, 13:08

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

В Соединенных Штатах осознают, что поставляемые киевской стороне американские вооружения не смогут кардинально изменить ход текущего конфликта. Соответствующую точку зрения выразил представитель Совета Федерации Алексей Пушков.

«Как мы уже отмечали, в начале нового года в США усилились призывы не только к продолжению военной помощи Киеву, но и к поставкам танков и других видов наступательных вооружений», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского сенатора.

Вместе с тем в Штатах понимают, что оружие, передаваемое Киеву, не способно кардинально изменить ход конфликта, написал Пушков.

Также отечественный парламентарий констатировал, что возможности Вашингтона не являются безграничными. Пушков сослался на статью в издании Foreign Affairs, где указывается, что «даже у США заканчиваются избыточные мощности, которые они могут направить на Украину».

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее в воскресенье сообщалось, что немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал к полному вытеснению РФ с признаваемой западными государствами украинской территории.