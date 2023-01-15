Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал к полному вытеснению России с признаваемой Западом территории Украины

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15 января 2023, 12:25

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, Lennart Preiss / globallookpress.com

Немецкий дипломат, бывший председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал к полному вытеснению Российской Федерации с признаваемой Западом территории Украины. На это обратил внимание отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт написал в своем Telegram-канале, что Ишингер дал интервью одному из немецких изданий. Дипломат в ходе беседы с журналистами, в частности, спрогнозировал, что Вооруженные силы Украины по итогам текущего конфликта станут самой сильной армией на территории Европы.

Также Ишингер выразил мнение о том, что не следует идти ни на какие уступки Москве. По словам экс-главы Мюнхенской конференции, Россию необходимо полностью вытеснить с признаваемой западным странами украинской территории.

РФ с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политик Дэвид Картен, комментируя решение премьера Великобритании Риши Сунака передать киевской стороне танки Challenger 2, указал, что Соединенное Королевство поддерживает «кишащий нацистами режим Зеленского».