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15 января 2023, 11:59

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Pool / globallookpress.com

Британский политический деятель Дэвид Картен, комментируя решение руководителя правительства Соединенного Королевства Риши Сунака поставить Украине танки Challenger 2, отметил, что Лондон поддерживает «кишащий нацистами режим Зеленского».

Картен написал в Twitter, что кабмин его страны должен прилагать усилия для деэскалации конфликта. Вместо этого Великобритания продлевает его, «поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского», указал политик.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, грузинский вице-премьер Тея Цулукиани сделала заявление о том, что Тбилиси не будет оказывать военную помощь киевской стороне.