Вице-премьер Тея Цулукиани: Грузия не будет оказывать военную помощь Украине

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15 января 2023, 11:40

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Грузия не будет оказывать военную помощь Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Тея Цулукиани, заместитель главы правительства закавказской республики.

По словам вице-премьера, процитированного российским информационным агентством, грузинские власти не допустят того, чтобы их страна была вовлечена в конфликт. В связи с этим Тбилиси не сможет оказать помощь военного типа киевской стороне, указала Цулукиани.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель концерна Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что на подготовку танков Leopard к отправке на украинскую территорию в случае получения разрешения немецких властей понадобился бы год.