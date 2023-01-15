Глава Rheinmetall Паппергер: на подготовку танков Leopard к отправке на Украину в случае разрешения властей ФРГ ушел бы год

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15 января 2023, 11:13

Танк Leopard, Alexander Welscher / globallookpress.com

На подготовку брошемашин Leopard к отправке на украинскую территорию в случае получения разрешения со стороны властей ФРГ понадобился бы год. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указал Армин Паппергер, который является руководителем концерна Rheinmetall.

«Германский концерн Rheinmetall располагает 22 танками Leopard 2 и 88 Leopard, но на подготовку их к отправке на Украину, в случае разрешения властей, ушел бы год. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью газете Bild am Sonntag», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

По словам Паппергера, в рамках подготовки к боевым действиям машины полностью разбирают и собирают заново.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива отметил, что жилой дом в городе Днепре был взорван контрразведкой данной страны.