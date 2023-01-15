Кива: жилой дом в Днепре взорвала контрразведка Украины, больше всех в случившемся заинтересован президент Зеленский

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15 января 2023, 10:56

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Жилой дом в городе Днепре взорвала украинская контрразведка, больше всех в случившемся заинтересован глава бывшей советской республики Владимир Зеленский. Об этом написал в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Как мне сообщил источник, теракт в Днепре провела контрразведка Украины», — отметил политик.

По его словам, больше всех в произошедшем заинтересован Зеленский. Кива указал, что президенту нужно отвлечь внимание общества от сдачи Соледара и потерь, понесенных в ходе боев за данный населенный пункт украинскими военными.

Ранее в воскресенье сообщалось, что американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала пиар Владимира Зеленского в Соединенных Штатах позором.