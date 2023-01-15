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Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала позором пиар президента Украины Зеленского в США

, 10:38

Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала позором пиар президента Украины Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский в США, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала позором пиар украинского президента Владимира Зеленского в Соединенных Штатах. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно точки зрения Джонстоун, процитированной агентством, главу бывшей советской республики превратили в США «в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании за все время». В числе самых позорных ходов в рамках пиара Зеленского в Штатах писательница назвала предложение установить бюст политика в здании Капитолия, с которым выступил некоторое время назад член Палаты представителей Джо Уилсон.

Как сообщалось ранее в воскресенье, экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что в зоне специальной операции на территории Донбасса будут протестированы боевые робототехнические платформы «Маркер».

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