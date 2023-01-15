Рогозин: боевые робототехнические платформы «Маркер» будут испытаны в зоне СВО в Донбассе

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15 января 2023, 10:18

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Боевые робототехнические платформы «Маркер» будут испытаны в зоне российской специальной военной операции (СВО) на территории Донбасса. Об этом проинформировал Дмитрий Рогозин, бывший гендиректор государственной корпорации «Роскосмос».

В публикации, которая появилась в Telegram-канале Рогозина, в частности, говорится, что «"Маркер" обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км». По словам автора поста, платформам «Маркер» «предстоит пройти боевое крещение на Донбассе».

СВО продолжается с 24 февраля 2022-го. Как сообщалось ранее сегодня, издание The Wall Street Journal допустило реализацию сценария, при котором передача артснарядов украинской стороне может сократить резервы США и европейских государств до критических уровней летом или осенью текущего года.