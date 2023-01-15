WSJ: поставки артснарядов Украине могут сократить резервы США и стран Европы до критических уровней летом или осенью 2023 года

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15 января 2023, 08:56

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Поставки артснарядов киевской стороне могут сократить резервы Соединенных Штатов и европейских государств до критических уровней летом или осенью 2023 года. Соответствующий вариант развития событий допустило американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники производят», — говорится, в частности, в материале WSJ.

В процитированной публикации прогнозируется, что если подобная ситуация сохранится, резервы США и стран Европы могут снизиться «до критических уровней этим летом или осенью».

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал версию, согласно которой взрыв жилого дома в Днепре организовал глава украинской контрразведки Александр Поклад с целью обвинения Москвы.