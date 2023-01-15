Экс-депутат Рады Кива: взрыв дома в Днепре организовал глава контрразведки Украины Поклад с целью обвинения России

Аргументы Недели → Политика 13+

15 января 2023, 08:24

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Взрыв жилого дома в городе Днепре (бывший Днепропетровск) организовал глава украинской контрразведки Александр Поклад с целью обвинения Российской Федерации. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Данный теракт разработан и реализован под прямым контролем начальника контрразведки Александра Поклада, сообщил источник в ОП (офис президента Украины — АН)», — отмечается, в частности, в публикации Кивы.

По его словам, взрыв был осуществлен с целью обвинения Москвы в военных преступлениях.

РФ с 24 февраля 2022-го проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, политический эксперт Сергей Марков высказал предположение, согласно которому дом в Днепре взорвали по приказу президента Владимира Зеленского, чтобы добиться от Запада поставок систем ПВО.