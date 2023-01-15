Политолог Марков предположил, что жилой дом в Днепре взорван по приказу Зеленского с целью добиться от Запада поставок систем ПВО

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15 января 2023, 08:04

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Жилой дом в городе Днепре (бывший Днепропетровск) был взорван по приказу украинского лидера Владимира Зеленского с целью добиться от Запада поставок систем противовоздушной обороны. С соответствующим предположением выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Судя по чудовищной и разогреваемой антироссийской истерике, наиболее вероятная версия — жилой дом в Днепре взорван спецслужбами Украины по приказу Зеленского с целью добиться через несколько дней на встрече в Рамштайн (авиабаза Рамштайн — опорный пункт американских ВВС в Германии — АН) решения о массовой поставке Украине комплексов ПВО», — говорится, в частности, в публикации, которая размешена в Telegram-канале Маркова.

В другом своем посте эксперт подчеркнул, что армия РФ никогда не стреляет по жилым кварталам.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын выразил мнение, согласно которому украинский конфликт завершится, если Россия и западная сторона заключат «большую сделку».