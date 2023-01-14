Спикер Эрдогана Калын: конфликт на Украине завершится, если Россия и Запад заключат «большую сделку»

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14 января 2023, 19:11

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинский конфликт завершится, если Российская Федерация и Запад заключат «большую сделку». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Ибрагим Калын, пресс-секретарь главы Турции Реджепа Эрдогана.

По словам Калына, процитированного отечественным информационным агентством, если сделку заключить не удастся, конфликт «затянется надолго».

«Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор», — отметил спикер Эрдогана.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, посольство Москвы в Лондоне указало на то, что британские танки Challenger 2 не помогут украинской армии переломить ситуацию, но станут мишенью для российских сил.