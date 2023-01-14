Посольство Москвы в Лондоне: британские танки Challenger 2 не помогут ВСУ переломить ситуацию, но станут мишенью для войск России

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14 января 2023, 17:46

Танк Challenger, UK Ministry of Defence / globallookpress.com

Британские танки Challenger 2 не помогут Вооруженным силам Украины переломить ситуацию, но станут мишенью для войск Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступило посольство Москвы в Соединенном Королевстве.

В дипломатическом представительстве отметили, что отправка киевской стороне бронемашин приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам.

«Также британские танки Challenger 2 не помогут ВСУ переломить ситуацию, но станут законной мишенью для российских сил, говорится в комментарии посольства России в Лондоне», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын сделал прогноз, согласно которому заключение полномасштабного мирного соглашения между РФ и Украиной в ближайшие месяцы маловероятно.