Пресс-секретарь Эрдогана Калын: заключение полномасштабного мирного соглашения России и Украины в ближайшие месяцы маловероятно

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14 января 2023, 17:33

Российско-украинские переговоры в феврале 2022 года, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Заключение полномасштабного мирного соглашения между Российской Федерацией и Украиной в ближайшие месяцы маловероятно. Соответствующий прогноз, как передает РИА Новости, озвучил Ибрагим Калын, пресс-секретарь главы Турции Реджепа Эрдогана.

«Турция намерена продвигать идею "локальных перемирий" на Украине, заявил представитель Эрдогана», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

При этом Калын выразил точку зрения, согласно которой заключение полномасштабного соглашения Москвы и киевской стороны в ближайшие месяцы маловероятно.

РФ с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, лидер ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о том, что столицу республики в скором времени перенесут в город Мариуполь.