Пушилин опроверг информацию о том, что столицу ДНР скоро переместят из Донецка в Мариуполь

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14 января 2023, 15:52

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Врио руководителя ДНР Денис Пушилин опроверг размещенную в интернете информацию, согласно которой столицу данного российского региона в скором времени переместят из Донецка в Мариуполь. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк», — говорится в посте Пушилина.

РФ с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын озвучил прогноз о том, что при затягивании украинского конфликта Европа устанет от него.