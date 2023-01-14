Спикер президента Турции Калын предрек, что при затягивании конфликта на Украине Европа устанет от него

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14 января 2023, 15:38

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

При затягивании украинского конфликта Европа устанет от него. С соответствующим прогнозом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Ибрагим Калын, спикер турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

«При затягивании конфликта на Украине Европа устанет от него, а общественность заявит о нежелании поддерживать Киев, заявил представитель турецкого президента Эрдогана», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Калын указал на то, что Анкара не будет присоединяться к ограничительным мерам, введенным западными государствами в отношении РФ.