Представитель Эрдогана Калын: Анкара не будет присоединяться к санкциям Запада, они больше навредят экономике Турции, чем России

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14 января 2023, 15:21

Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Анкара не будет присоединяться к ограничительным мерам Запада в отношении Москвы, рестрикции больше навредят экономике Турции, чем Российской Федерации. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал Ибрагим Калын, официальный представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана.

«Анкара не будет присоединяться к западным санкциям против Москвы, они больше навредят экономике Турции, чем России, заявил представитель Эрдогана», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Также Калын отметил, что принятые Западом антироссийские меры не были эффективными.

Ранее в субботу сообщалось, что представитель Эрдогана назвал абсолютной ложью информацию о передаче Анкарой американских кассетных снарядов украинской стороне.