Представитель Эрдогана Калын назвал абсолютной ложью информацию о поставках Турцией американских кассетных снарядов Украине

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14 января 2023, 15:07

Флаг Турции, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана, назвал абсолютной ложью информацию о передаче Анкарой американских кассетных снарядов киевской стороне, передает ТАСС.

«Представитель Эрдогана назвал абсолютной ложью сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, политический эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты распространили фейк о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Украине с целью поссорить Россию и Турцию.