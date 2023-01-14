Представитель Эрдогана Калын назвал абсолютной ложью информацию о поставках Турцией американских кассетных снарядов Украине

Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана, назвал абсолютной ложью информацию о передаче Анкарой американских кассетных снарядов киевской стороне, передает ТАСС.
«Представитель Эрдогана назвал абсолютной ложью сообщения в СМИ о поставках Турцией кассетных боеприпасов Украине», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.
Как сообщалось ранее в субботу, политический эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты распространили фейк о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Украине с целью поссорить Россию и Турцию.