Политолог Марков: США запустили фейк о поставке Анкарой кассетных снарядов Украине, чтобы поссорить Россию и Турцию

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14 января 2023, 11:29

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Соединенные Штаты запустили фейк о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Украине, чтобы поссорить Российскую Федерацию и Турцию. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

Некоторое время назад издание Foreign Policy написало, что с ноября прошлого года турецкая сторона передает Киеву американские кассетные снаряды. Источник в администрации президента Реджепа Эрдогана, комментируя данное сообщение, заявил, что оно не соответствует действительности.

«Это дезинформация со стороны США с целью поссорить Россию и Турцию», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Сергея Маркова.

Как сообщалось ранее в субботу, пресс-секретарь дипломатического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что она не удивилась решению украинского парламента о выходе бывшей советской республики из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств.