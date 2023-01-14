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Захарова заявила, что не удивилась решению Рады о выходе Украины из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств

, 11:14

Захарова заявила, что не удивилась решению Рады о выходе Украины из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что она не удивилась решению Верховной Рады о выходе Украины из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале отечественного дипломата.

Захарова прокомментировала новость о том, что украинский парламент одобрил выход бывшей советской республики из соглашения со странами СНГ о лечении психических расстройств.

«Не удивлена. Такое не лечится», — говорится в посте, который выложила спикер МИД РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков высказал мнение, согласно которому президент Владимир Зеленский будет спокойно по приказу Вашингтона ликвидировать тысячами украинцев и обвинять в этом Москву.

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