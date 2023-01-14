Политолог Марков: Зеленский будет спокойно по приказу США уничтожать тысячами украинцев и обвинять в этом Россию

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14 января 2023, 10:36

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский будет спокойно по приказу Соединенных Штатов уничтожать тысячами украинцев и обвинять в этом Российскую Федерацию. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

Эксперт прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который отметил, что японский премьер Фумио Кисида предал память погибших жителей Хиросимы и Нагасаки, сделав вместе с американским лидером Джо Байденом заявление о гипотетическом применении Москвой ее ядерного оружия на украинской территории.

Марков высказал мнение, согласно которой «Япония не является независимой страной».

«Еще жестче ситуация с Украиной. Украина вообще не существует как независимая страна. Поэтому президент этой Украины будет спокойно по приказу США убивать тысячами украинцев и обвинять в этом врагов США, Россию», — добавил аналитик.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, российский постпред при ООН Василий Небензя указал на то, что Москва не преследует цель разрушения государственности Украины и деукраинизации бывшей советской республики.