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14 января 2023, 10:16

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Lev Radin / globallookpress.com

Москва не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН.

«РФ не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины», — процитирован Небензя в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Отечественный дипломат также отметил, что режим президента Владимира Зеленского превратился в авторитарную диктатуру.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «чудовищным стыдом» слова американского лидера Джо Байдена и руководителя японского камбина Фумио Кисиды о гипотетическом применении Москвой своего ядерного оружия на украинской территории.