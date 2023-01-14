Медведев назвал «чудовищным стыдом» слова Байдена и Кисиды о гипотетическом применении Россией ядерного оружия на Украине

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14 января 2023, 09:36

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «чудовищным стыдом» слова Джо Байдена и Фумио Кисиды о гипотетическом применении Москвой своего ядерного оружия на украинской территории. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

Медведев отреагировал на заявление американского президента и японского премьер-министра, которые отметили, что любое возможное применение РФ ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества.

«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», — говорится, в частности, в посте, который разместил замглавы Совбеза.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, российский постпред при ООН Василий Небензя сделал заявление, согласно которому в Киеве не скрывают то, что «мир по-украински» означает капитуляцию Москвы.