Постпред при ООН Небензя: в Киеве не скрывают, что «мир по-украински» означает капитуляцию России

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14 января 2023, 09:22

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Lev Radin / globallookpress.com

В Киеве не скрывают то, что «мир по-украински» означает капитуляцию Российской Федерации. На это, как информирует ТАСС, указал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

«В Киеве не скрывают, что "мир по-украински" означает капитуляцию России», — процитирован дипломат в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Также Небензя озвучил точку зрения о том, что инициируемые западными государствами заседания Совета Безопасности ООН по Украине напоминают ярмарку лицемерия.

РФ с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава офиса украинского президента Андрей Ермак сделал заявление о том, что бывшая советская республика начала получать от своих западных союзников тяжелую технику.