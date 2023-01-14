Глава офиса Зеленского Ермак: Украина начала получать от западных союзников тяжелую военную технику

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14 января 2023, 08:58

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Киевская сторона начала получать от своих западных союзников тяжелую военную технику. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Андрей Ермак, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украина начала получать тяжелую военную технику от западных союзников, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Каких-либо подробностей Ермак не привел.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что у Киева сформировалась иллюзия, согласно которой при нарастающей помощи Североатлантического альянса он сможет одолеть РФ на поле боя.