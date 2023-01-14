Небензя: у Киева сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей военной помощи НАТО он сможет победить Россию на поле боя

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14 января 2023, 08:48

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Lev Radin / globallookpress.com

У киевской стороны сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей военной помощи Североатлантического альянса она сможет одолеть Российскую Федерацию на поле боя. На это, как передает ТАСС, указал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

По словам отечественного дипломата, процитированного в Telegram-канале информационного агентства, «у киевского режима, вопреки фактам и здравому смыслу, сформировалась иллюзия о том, что при нарастающей прямой военной помощи НАТО он сможет победить Россию на поле боя». В итоге Украина фактически превратилась в натовскую ЧВК, отметил Небензя.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Василий Небензя сделал заявление о том, что РФ готова к сценарию, при котором цели ее СВО будут достигнуты с помощью переговорного процесса.