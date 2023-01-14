Небензя: Россия готова к сценарию, при котором цели СВО на Украине будут достигнуты путем переговоров

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14 января 2023, 08:18

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Российская Федерация готова к сценарию, при котором цели ее специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты путем переговоров. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН.

«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны», — процитирован Небензя в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам дипломата, Москва готова к сценарию, предполагающему, что цели операции будут достигнуты с помощью переговорного процесса. Небензя отметил, что если данный вариант не удастся реализовать, «все поставленные задачи будут достигнуты военным путем».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, в немецком кабмине указали на то, что передача Киеву танков Leopard Варшавой без получения разрешения Берлина была бы противозаконной.