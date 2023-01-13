Правительство Германии: передача Украине танков Leopard Польшей без разрешения ФРГ была бы противозаконной

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13 января 2023, 14:15

Танки Leopard, Dirk Waem / globallookpress.com

Передача Киеву танков Leopard Варшавой без получения разрешения Берлина была бы противозаконной. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступили в немецком кабинете министров.

«Передача Украине танков Leopard со стороны Польши без разрешения Германии была бы противозаконной, сообщили в правительстве ФРГ», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Танк Leopard разработан в Германии. Как сообщалось ранее на текущей неделе, польский президент Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским объявил, что Варшава поставит бывшей советской республике роту данных бронемашин.