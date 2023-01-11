Дуда после встречи с Зеленским во Львове заявил, что Польша поставит Украине роту танков Leopard

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11 января 2023, 17:13

Президент Польши Анджей Дуда, Paweł Supernak / globallookpress.com

Варшава поставит киевской стороне роту танков Leopard. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове выступил польский президент Анджей Дуда.

«Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard, заявил Дуда после встречи с Зеленским во Львове», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива сделал утверждение о том, что, согласно плану Североатлантического альянса, украинская территория должна быть разделена на части.