По плану Североатлантического альянса, территория Украины должна быть разделена на части, больше всех в реализации данного сценария заинтересован действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден. Соответствующее утверждение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
Политик написал в своем Telegram-канале, что, согласно плану, предложенному НАТО, бывшая советская республика должна быть разделена на части.
«Каждому в 2024-м — году выборов — нужна своя победа! И кандидат в президенты Америки Байден больше, чем кто-либо, заинтересован в этом», — говорится в публикации, которую разместил Кива.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков отметил, что США потребовали от украинского лидера Владимира Зеленского сформировать три армейских корпуса.