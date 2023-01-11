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Экс-депутат Рады Кива: по плану НАТО, Украина должна быть разделена на части, больше всех в этом заинтересован глава США Байден

, 16:52

Экс-депутат Рады Кива: по плану НАТО, Украина должна быть разделена на части, больше всех в этом заинтересован глава США Байден
Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

По плану Североатлантического альянса, территория Украины должна быть разделена на части, больше всех в реализации данного сценария заинтересован действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден. Соответствующее утверждение высказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политик написал в своем Telegram-канале, что, согласно плану, предложенному НАТО, бывшая советская республика должна быть разделена на части.

«Каждому в 2024-м — году выборов — нужна своя победа! И кандидат в президенты Америки Байден больше, чем кто-либо, заинтересован в этом», — говорится в публикации, которую разместил Кива.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков отметил, что США потребовали от украинского лидера Владимира Зеленского сформировать три армейских корпуса.

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