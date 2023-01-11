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11 января 2023, 16:34

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Соединенные Штаты потребовали от украинского президента Владимира Зеленского сформировать три армейских корпуса, чтобы они уничтожили как можно больше российских военнослужащих и погибли сами. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

Аналитик прокомментировал информацию Службы безопасности Украины о ликвидации в трех регионах бывшей советской республики нелегальных каналов по бегству людей за рубеж. По словам Маркова, украинские мужчины пытаются избежать мобилизации.

«Вашингтон потребовал от Зеленского собрать три корпуса по 75 тысяч человек. Чтобы они убили как можно больше солдат армии России и умерли сами», — отметил эксперт.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому Владимир Зеленский прибыл во Львов, чтобы согласовать со своим польским коллегой Анджеем Дудой время официального ввода Вооруженных сил данной страны на Западную Украину.