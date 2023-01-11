Илья Кива: Зеленский приехал во Львов, чтобы согласовать с Дудой время официального ввода войск Польши на Западную Украину

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11 января 2023, 16:17

Президент Польши Анджей Дуда, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский прибыл в город Львов, чтобы согласовать со своим польским коллегой Анджеем Дудой время официального ввода Вооруженных сил данной страны на Западную Украину. Соответствующее утверждение сделал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

«Основная цель приезда Зеленского во Львов — встреча с президентом Польши Дудой. Как сообщил источник в ОП (офис украинского президента — АН), цель встречи — согласование времени официального ввода польской армии на территорию Западной Украины», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

Как сообщалось ранее сегодня, турецкий лидер Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что Анкара выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине и готова взять на себя лечение.