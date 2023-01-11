Эрдоган: Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине и готова взять на себя лечение

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11 января 2023, 16:01

Президент Турции Реджеп Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima / globallookpress.com

Анкара выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине и готова взять на себя лечение. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Турция выступает за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине, готова взять на себя лечение, заявил Эрдоган», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее в среду сообщалось, что источник в администрации Реджепа Эрдогана назвал распространенные в СМИ сведения о поставках Анкарой Киеву американских кассетных снарядов дезинформацией, подрывающей мирные усилия.