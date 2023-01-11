Источник в администрации Эрдогана назвал сообщения о поставках Киеву кассетных снарядов дезинформацией, подрывающей мирные усилия

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11 января 2023, 14:53 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Источник в администрации турецкого лидера Реджепа Эрдогана назвал сообщения о передаче Анкарой Украине кассетных снарядов дезинформацией, подрывающей мирные усилия. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов из Турции — дезинформация, которая подрывает мирные усилия, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого президента», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отметил, что Кремль отслеживает ситуацию с информацией, согласно которой Анкара с ноября прошлого года передает киевскому режиму американские кассетные снаряды.