Песков: Кремль отслеживает ситуацию с информацией о том, что Турция с ноября 2022-го поставляет киевскому режиму кассетные снаряды

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11 января 2023, 12:45

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Кремль отслеживает ситуацию с информацией, согласно которой Анкара с ноября прошлого года поставляет режиму, правящему на Украине, кассетные снаряды. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

«Кремль отслеживает ситуацию с информацией о том, что Турция с ноября 2022 года поставляет киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявил Песков», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, бывший член украинского парламента Илья Кива, комментируя поставки Анкарой американских кассетных снарядов киевской стороне, указал, что на нынешнем конфликте все стараются заработать деньги.