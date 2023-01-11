Экс-депутат Рады Кива про поставки Турцией кассетных снарядов США Киеву: на украинском конфликте все стараются заработать деньги

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11 января 2023, 10:44

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя поставки Турцией американских кассетных снарядов киевской стороне, отметил, что на украинском конфликте все стараются заработать деньги. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

Некоторое время назад издание Foreign Policy написало о том, что Анкара с ноября прошлого года снабжает Вооруженные силы Украины кассетными боеприпасами производства Соединенных Штатов.

«Не нужно удивляться, это очередное подтверждение, что, столкнув русских и украинцев, на этом конфликте все стараются заработать деньги», — указал Кива.

РФ с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник выразил точку зрения, согласно которой офис украинского лидера Владимира Зеленского «включил режим зализывания ран от поражения» в районе Соледара.