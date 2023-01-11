Foreign Policy: Турция поставляет ВСУ кассетные боеприпасы производства США с ноября 2022 года

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 07:28 Источник: РИА Новости

Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

С ноября прошлого года Турция снабжает ВСУ кассетными боеприпасами, сообщает издание Foreign Policy.

Материал составлен на основе беседы с представителями Соединенных штатов и Евросоюза.

В публикации отмечается, что поставляемое Турцией вооружение было произведено США. Более того, страна стала единственным экспортёром этого компонента военной техники для украинской армии.

В тексте также указывается предназначение боеприпасов: Америка их изготавливала во времена Холодной войны для ликвидации «российских танков и военнослужащих».

Отправки кассетных боеприпасов на Украину начались в конце ноября 2022 года.