Foreign Policy: Турция поставляет ВСУ кассетные боеприпасы производства США с ноября 2022 года

С ноября прошлого года Турция снабжает ВСУ кассетными боеприпасами, сообщает издание Foreign Policy.
Материал составлен на основе беседы с представителями Соединенных штатов и Евросоюза.
В публикации отмечается, что поставляемое Турцией вооружение было произведено США. Более того, страна стала единственным экспортёром этого компонента военной техники для украинской армии.
В тексте также указывается предназначение боеприпасов: Америка их изготавливала во времена Холодной войны для ликвидации «российских танков и военнослужащих».
Отправки кассетных боеприпасов на Украину начались в конце ноября 2022 года.