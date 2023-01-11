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Foreign Policy: Турция поставляет ВСУ кассетные боеприпасы производства США с ноября 2022 года

, 07:28 Источник: РИА Новости

Foreign Policy: Турция поставляет ВСУ кассетные боеприпасы производства США с ноября 2022 года
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

С ноября прошлого года Турция снабжает ВСУ кассетными боеприпасами, сообщает издание Foreign Policy. 

Материал составлен на основе беседы с представителями Соединенных штатов и Евросоюза. 

В публикации отмечается, что поставляемое Турцией вооружение было произведено США. Более того, страна стала единственным экспортёром этого компонента военной техники для украинской армии. 

В тексте также указывается предназначение боеприпасов: Америка их изготавливала во времена Холодной войны для ликвидации «российских танков и военнослужащих».   

Отправки кассетных боеприпасов на Украину начались в конце ноября 2022 года.

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