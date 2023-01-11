Мирошник о заявлениях Арестовича по Соледару: офис Зеленского «включил режим зализывания ран от поражения на этом направлении»

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11 января 2023, 10:24

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя заявления Алексея Арестовича по Соледару, высказал мнение о том, что офис украинского президента Владимира Зеленского «включил режим зализывания ран от поражения на этом направлении». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Мирошника.

Экс-посол написал, что внештатный советник офиса Зеленского Арестович «запел о бесполезности Соледара и “непобедности” его взятия российскими подразделениями».

«Это хороший знак — выдохлись и отползают. ОП Зеленского включил режим зализывания ран от поражения на этом направлении», — отметил автор поста.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, лидер ДНР Денис Пушилин указал, что освобождение населенных пунктов Соледар, Артемовск и Северск позволит разрушить линию украинского фронта на территории республики.