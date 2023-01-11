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11 января 2023, 10:10

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Освобождение населенных пунктов Соледар, Артемовск и Северск позволит разрушить линию украинского фронта на территории Донецкой народной республики. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

«Освобождение Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию украинского фронта в ДНР, заявил Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, отечественный аналитик Игорь Коротченко высказал мнение, согласно которому взятие Соледара открывает возможность для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения от киевских сил Артемовска.