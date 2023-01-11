Аналитик Коротченко: взятие Соледара открывает возможность для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения Артемовска

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11 января 2023, 09:58 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Взятие российской стороной расположенного на территории Донбасса города Соледара открывает возможность для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения Артемовска. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил военный аналитик Игорь Коротченко.

«Взятие Соледара открывает возможность для дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска и освобождения Артемовска, заявил РИА Новости эксперт Коротченко», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, чеченский лидер Рамзан Кадыров указал, что с начала СВО в ней приняли участие более 21 тысячи бойцов из республики.